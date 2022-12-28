أوردمان يلتقي خبيرات ليبيات بارزات في مجالات العلوم والتكنولوجيا

التقى القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، من وصفهن بـ “خبيرات ليبيات بارزات” في مجالات العلوم والتكنولوجيا .

أوردمان، وفي تدوينة نشرتها السفارة على فيسبوك، أوضح أن “من التقى بهن تم اختيارهن للمشاركة في برنامج “TechWomen”.

وتابع: “سافرت المشاركات الليبيات من طرابلس وبنغازي ومنطقة الجبل الأخضر إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر لقضاء خمسة أسابيع في سان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة و المشاركة في دورات إرشادية في شركات التكنولوجيا الرائدة. كان البرنامج فرصة لهن للقاء نظرائهن من 20 دولة وتبادل الأفكار مع الخبراء الأمريكيين، وتطوير مبادرات لمواجهة التحديات الملحة داخل مجتمعاتهن في ليبيا”.