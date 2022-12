خلال لقائهم اللافي.. ممثلو جمعية أسر شهداء بركان الغضب يطالبون بضمان حقوقهم

طالب ممثلو جمعية أسر شهداء بركان الغضب، بضرورة اهتمام الجهات ذات العلاقة بأسر وأهالي الشهداء والجرحى من المدنيين لضمان حقوقهم، واستكمال علاجهم بالداخل والخارج.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلي الجمعية، النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبدالله اللافي، الذي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس، والخطوات التي اتخذها بالخصوص من أجل استقرار ليبيا.

واستعرض اللافي مع ممثلي الجمعية، تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها لضمان نجاح مشروع المصالحة الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقال المجلس الرئاسي، إن ممثلي الجمعية رحبوا من جهتهم بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقود ليبيا إلى الاستقرار، وأكدوا دعمهم له والمساهمة في نجاحه.

المصدر: المجلس الرئاسي

