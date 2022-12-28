تضخّم ظاهرة الهجرة يقابلها صمتٌ محلي ودولي.. وأعداد المهاجرين القُصّر في تزايد مستمر

أخبار ليبيا 24

تضخّمت ظاهرة الهجرة من دول الجوار متخذةً من ليبيا جسرًا يقُلها نحو الشواطئ الأوروبية، عبر سنوات متتالية، دون أن تأخذ الجهات المختصة في ليبيا ودول الجوار أي خطوات واضحة لمنع تدفق المهاجرين وردع تُجار البشر ومسألتهم قانونيًا عن أفعالهم الشنيعة في حق الإنسانية.

وأحداث قصتنا اليوم، يرويها بطلٌ صغير قاصر، عاش في الدنيا 13 عامًا فقط، يسرد لوكالة «أخبار ليبيا 24» تفاصيل رحلته من محافظة أبنوب باتجاه الحدود الليبية، ويكشفُ الستار عن معاملة تجار البشر للمهاجرين غير الشرعيين، خاتمًا حديثه بنصيحة مفادها، عش في ديارك وأرضك جائعًا، ولا تلقي بنفسك إلى جحيم الهجرة وتسلم نفسك لتاجر بشر مجرّد من الإنسانية!

صديقنا اليوم يُدعى (م.ع.ع) عمره 13 عامًا، من محافظة أبنوب، يبدأ حديثه لوكالتنا قائلاً : ابتدأت رحلتي من محافظتي نحو الإسكندرية، ومن الإسكندرية وصلنا إلى مرسى مطروح، ومن تلك النقطة انطلقنا نحو الحدود الليبية.

وعند وصولنا إلى هناك، وصلت سيارات سوداء مُعتمة أقلتنا من مكاننا إلى مكان آخر أشبه بالجبال والوديان، وللحظة شعرت بأن ما هو آتٍ لا يبشر بالخير، إذ أجبرونا بقوة السلاح أن نتسلق الجبال الوعِرة العالية، والجري لمسافات طويلة جدًا، ولأن بعضنا كان صغيرًا واجهتنا صعوبةً في الجري والاستمرار في هذه العملية المُضنية، خصوصًا وأننا لا نمتلك الماء للشرب، ولم يمنحونا وقتًا لالتقاط النفس، وكان بعض الأشخاص يقعون من شدة التعب ولم يكن يستطيع أحد منا التوقف لمساعدتهم.

يواصل .. استمرينا في الجري والمشي لساعات طويلة، حتى وصلنا أخيرًا إلى نقطة وجدنا فيها سيارات معتمة أيضًا نقلتنا إلى أحد المخازن بمدينة طبرق شرقي ليبيا.. في البداية وضعونا في أحد المخازن بمزارع مدينة طبرق، ومن ثمّ نقلونا إلى امساعد، ومن بعدها نقلونا مرة أخرى إلى طبرق.

يُكمل صديقنا حديثه قائلاً : كان طعامنا طيلة فترة مكوثنا في المخزن، عبارة عن رغيف خبز كان يتقاسمه كل 4 أشخاص، كنّا نتضوروا جوعًا، وعانينا من الجفاف لفترات طويلة، كما أنهم منعونا من الدخول إلى دورة المياه لقضاء حاجتنا.. لقد عشنا أشهر طويلة داخل المخزن معرضين للإهانة والضرب والقذف والشتم، ويردف قائلاً.. لو دخل أحد من تجار البشر للمستودع وكان غاضبًا، يمسك أي شخص- بالفعل أي شخص أمامه ويبّرحه ضربًا حتى يشفي غليله ويتحسن مزاجُه!

ونصح صديقنا في ختام حديثه لوكالتنا الأطفال الصغار في سنه وحتى الكبار الذين يحلمون بالوصول إلى أوروبا بعدم المجيء، قائلاً عش جائعًا في بلادك ولا تسلم نفسك ومصيرك لتُجار البشر الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم والأموال التي يجنونها من وراء تعريضك للخطر.

قصةُ صديقنا القاصر ليست الوحيدة، إذ تُشير تقارير نشرتها المنظمة الدولية للهجرة إلى أن «معظم المصريين الذين يصلون إلى أوروبا هم من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وكشف التقرير الذي نُشر في السنوات الماضية بأنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2016، وصل نحو 1815 من المهاجرين المصريين غير الشرعيين للسواحل الإيطالية من بينهم 1147 من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، أي بنسبة 78 بالمائة من المهاجرين» وفقًا للتقرير.