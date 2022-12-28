داخلية المنتهية: ضبطنا أحد أفراد عصابة المقنعين بعد سرقتهم 20 سيارة

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم وبحيازتهم أسلحة نارية مختلفة ويقومون بالاستيلاء والسطو المسلح على السيارات بالطرقات العامة بقوة السلاح.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، “أنها تلقت البلاغات من قبل مراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن طرابلس وخارجها والمتعلقة بقيام أشخاص مجهولين الهوية يرتدون أقنعة على وجوههم وبحيازتهم أسلحة نارية مختلفة ويقومون بالاستيلاء والسطو المسلح على السيارات بالطرقات العامة بقوة السلاح”.

وأضافت، أنه “تمكن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية وبالتعاون مع قسم شؤون المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام من التعرف على هوية أحد الجناة، وبعد رصده تم ضبطه على متن سيارته نوع مكسيما والمستعملة في العديد من الوقائع وبحيازته بندقية كلاشن كوف ومسدس عيار 9 ملي وعدد اثنان أقنعة وأدوات أخرى تستعمل في سرقة السيارات”.

ووتابعت، “بضبط أقواله بالمكتب أفاد بأنه يدعى “ا،س،خ،ال” مواليد 1989 وقام برفقة شخصين اخرين لا زالوا مطلوبين بسرقة عدد عشرون سيارة حديثة مختلفة الأنواع بقوة السلاح بمناطق مختلفة، وتم استرجاع عدد من السيارات المسروقة”.