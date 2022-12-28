الزوبي: الأسرى المحررون من “الزاوية” ما زالوا على العهد

أشاد المليشياوي المدعو عبدالسلام الزوبي الشهير بـ«سرانتي» آمر ما يسمى «الكتيبة 301» التي تضم أفرادًا مدنيين من مصراتة، بعناصر المليشيات في الزاوية.

ووصف الزوبي في تدوينة عبر “فيسبوك”، عناصر المليشيات بالأبطال قائلا: “تغنى بالأمجاد وحيي الأبطال أينما كانوا وتذكر تضحياتهم وخصالهم”.

وأضاف: “لعلنا لا نجد الكلمات الكافية والوافية لنمدح بها مدينة الزاوية بأبطالها وثوارها وأعيانها ومشائخها، فلطالما كانت هذه المدينة العزيزة عصية على الانكسار والهزيمة ولطالما كان أحرارها حصنا حصينا ضد المتآمرين والمتخاذلين ولطالما كانت شوارع هذه المدينة شاهدة على البطولات والملاحم” على حد زعمه.

وتابع: “الزاوية واحدة من مدن ليبيا التي نعتز وتفخر بها كما نفخر بكل مدننا ومناطقنا في جميع ربوع ليبيا الحبيبة، ولا يسعني بعد هذه الكلمات التي تبقى قليلة في حق الزاوية وأهلها إلا أن أبارك إطلاق سراح أسرانا الذين سطروا الحرية خلف قضبان الزنازين ليعودوا رافعي الرؤس شامخين إلى أحضان مدينتهم التي دافعت عنهم وحققت مطالبهم في الحرية” بحسب تعبيره.

واستكمل الزوبي: “نحن نعلم جيدا أن الأسرى المحررين ما زالوا على العهد والوعد وأن لسان حالهم يقول وإن عدتم عدنا، ولا مكان للتنازل عن الحرية والكرامة والوجود والوطن، شكرا مدينة الزاوية وشكرا للأحرار” وفق ادعائه.