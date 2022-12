أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رغبة بلاده في العمل على توطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك في رسالة خطية تلقاها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس، اليوم الأربعاء.

هذا، وبحث المنفي مع جين بينغ، في منتصف ديسمبر، على هامش أعمال القمة العربية الصينية الأولى بالعاصمة السعودية الرياض، مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية والإعمار.

وأكد المنفي، خلال اللقاء، أن تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين، للمضي قدما في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وفق قوله.

المصدر: المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار

The post خلال أقل من شهر.. المنفي والرئيس الصيني يتواصلان مرتين لبحث التعاون بين البلدين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار