عميد بلدية زلطن يتعرض لمحاولة اغتيال بالطريق الساحلي

أكد عميد بلدية زلطن، عمر صالح الصغير، تعرضه لمحاولة اغتيال بالطريق الساحلي، وتعرض سيارته لإطلاق النار من قبل مسلحين ملثمين.

وقال عميد بلدية زلطن عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن سيارة نوع “تويوتا مصفحة” كان يستقلها شخصان ملثمان على الطريق الساحلي بمدينة زلطن قاما بإطلاق النار على سيارته بشكل عشوائي.

وأضاف أنه استطاع الافلات بسيارته من المسلحين، حيت تمكن من دخول أحد البيوت واصطدمت سيارته بسور أحد المنازل بالمنطقة.

من جهة أخرى، استنكر المجلس البلدي زلطن محاولة الاغتيال التي تعرض لها عميد البلدية عمر صالح الصغير الليلة الماضية من قبل من وصفها بمجموعة مسلحة تمارس أعمال النهب والإرهاب.

وحمل المجلس في بيان كافة الجهات المسئولة والأجهزة الأمنية والضبطية مسئولية ما يحدث من انفلات الأمني بالمنطقة.

وأكد المجلس في بيانه أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بأقفال المداخل الرئيسية للبلدية لحماية سكان البلدية من مثل هذه الأفعال.

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