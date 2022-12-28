مطار سبها يتجهز لتسيير الرحلات الجوية الدولية

أخبار ليبيا 24

أكد، مدير فرع المنطقة الجنوبية بالخطوط الجوية الليبية، محمد المنصوري، لأخبار ليبيا24، إن مطار سبها الدولي ينتظر أذونات من تونس والقاهرة، للبدء في تسيير الرحلات الدولية مجددا.

وقال المنصوري، إن المطار جاهز لاستقبال الرحلات الدولية مجددا، بعد فترة من تسيير الرحلات الداخلية.

وأكد، مدير فرع المنطقة الجنوبية بالخطوط الجوية الليبية، أن إدارات الطيران والشركات الناقلة بالجنوب تسعى لإعادة الرحلات الدولية للمطار. وأشار إلى أن ذلك سيخفف الكثير من الأعباء المالية والاقتصادية على سكان الجنوب.

وأكد، أن المطار معد بشكل كامل لتسيير الرحلات الدولية من ناحية المهابط والإنارة الليلية وغيرها.

وفي 09 يناير 2014 توقفت الرحلات الدولية من وإلى مطار سبها الدولي، بسبب اندلاع اشتباكات مسلحة حينها في محيطه.