غرفة الطوارئ والتنظيم تواصل تطوير البنية التحتية بمدينة بنغازي

أعلنت غرفة الطوارئ والتنظيم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء؛ قرب الانتهاء من رصف الطريق الرابط بين مناطق “سوق العرب ومنطقة الصابري مرورا بعمارات السبخة” بمدينة بنغازي.

وأفادت الغرفة عبر صفحتها بموقع فيس بوك، بأن إحدى الشركات المتعاقدة، أنهت عمليات طلاء لحديقة داخل حي “1015” بمنطقة عمارات السبخة، مضيفة أن ذلك يأتي تبعا للخطة التنموية التي شرعت الغرفة في تنفيذها منذ تشكيلها بقرار من رئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وأشارت الغرفة إلى أنها شرعت بتهيئة الطريق الممتد ما بين “عمارات السبخة وصولا لمركز شرطة الصابري مرورا بنادي التحدي”، إيذانا بإطلاق عمليات رصف الطريق في القريب العاجل.