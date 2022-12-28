“بوراص” تؤكد على دور الاتحادات النسائية في تعزيز المشاركة الانتخابية

شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة أبوراص في جلسة حوارية بعنوان “دور الاتحادات النسائية في تعزيز المشاركة الانتخابية”.

وذكر مجلس النواب في بيان أن الجلسة أقيمت بالعاصمة طرابلس بتنظيم من الاتحاد النسائي الليبي العام وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحضور ممثلات عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.

وتم خلال الجلسة إلقاء عدد من الكلمات التي تؤكد على دور المرأة في المجتمع ومسؤولياتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تم تقديم عدد من أوراق العمل التي تمحورت حول أهمية صوت المرأة في المشاركة الانتخابية والسلام والمرأة.

وشهدت الجلسة مداخلات بعض المشاركات، استُعرض خلالها التحديات التي قد تواجه مشاركة المرأة في الانتخابات المرتقبة، وفق البيان.