الدبيبة: في ديسمبر تم الإفراج عن مليون و650 ألف مرتب وفق الجدول الموحد

العنوان – طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إنه في ديسمبر الجاري تم الإفراج عن مليون و650 ألف مرتب وفق الجدول الموحد.

وأوضح الدبيبة في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أنه في يونيو 2021 أقر العمل بقانون جدول المرتبات الموحد، وفي أغسطس 2021 تم إعداد جدول مرتبات موحد للموظفين بالدولة “.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه في يونيو 2022 تم إصدار قرار العمل بمقترح القانون إلى حين إصداره، وفي ديسمبر 2022 تم الإفراج عن مليون و650 ألف مرتب وفق الجدول الموحد.

وذكر الدبيبة، أن الجدول الموحد رفع الحد الأدنى للمرتبات بنسبة 40%، وعند حدها الأعلى بنسبة 66%، موضحًا أنه نظم مرتبات 2 مليون و300 ألف موظف.