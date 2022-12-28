النائب عائشة الطبلقي تستبعد إجراء انتخابات في أقل من سنة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة

أخبار ليبيا 24

استبعدت، عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، اليوم الأربعاء، إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام المقبل في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة للبلاد.

وقال الطبلقي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن الأمر يحتاج إلى وقت طويل قد يصل لأكثر من سنة.

وأشارت الطبلقي، إلى أن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتلي قد تكون مجدية، ولو أن في موضوع الشق التنفيذي وتشكيل حكومة جديدة أصبح سهلا لتقاسم الوزارات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أما بالنسبة للانتخابات؛ فالأمر يحتاج إلى وقت قد يصل إلى أكثر من سنة.

وقالت الطبلقي، في تصريحها، إن “أزمة ليبيا أمنية، وفي ظل انتشار السلاح ووجود كتائب مسلحة، وقواعد أجنبية على أرض الوطن، لن تكون الأرضية صالحة لأي شيء، لا انتخابات، ولا توحيد مؤسسات ولا تطبيق القانون ولا القضاء على الفساد”.

وأضافت، في حديثها لأخبار ليبيا 24، “إذا كان المجتمع الدولي يريد مساعدة ليبيا؛ فعلى الدول المتدخلة في الشأن الليبي، تطبيق بنود اتفاق جنيف”.

وأكدت الطبلقي، أن حل الأزمة الليبية لابد أن يكون ليبيًا ومن داخل البلاد، وبرعاية الأمم المتحدة، دون أي تدخل أجنبي، قد يزيد من تفاقم الأزمة.