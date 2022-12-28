وزير التخطيط والمالية: على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالضوابط والقواعد الواجب الالتزام بها في نهاية السنة المالية

وجه وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بالتقيد بالضوابط والقواعد الواجب الالتزام بها في نهاية السنة المالية تنفيذا لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

حماد، وفي منشوره رقم (5) لسنة 2022م، أوضح أنه “تنفيذا للأحكام الواردة في قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما، فإن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية وهي بصدد ممارستها للاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إليها بمقتضى هذه القواعد القانونية المنظمة للمالية العامة، تذكر جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة بأن السنة المالية الجارية (2022 م)، قد أوشكت على الرحيل، ولم يتبقى منها إلا أياما معدودات حتى تنقضي، مما يوجب على هذه الجهات ضرورة الالتزام والتقيد بالقواعد والضوابط الواجب مراعاتها في نهاية السنة المالية”.

وأكد حماد على أنه “يجب على جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة وقف إجراء أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة او إصدار أي تفويضات مصلحية بعد يوم 2022/12/22 م، وتوريد الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تصرف حتى نهاية أخر يوم عمل للسنة المالية الجارية (2022 م) إلى حساب الإيراد العام بحساب وزارة التخطيط والمالية المفتوح لدى مصرف ليبيا المركزي بنغازي رقم (102_200_51186)، في أجل أقصاه يوم 2023/1/15 م بما في ذلك بواقي مخصصات الباب الأول المترتب عن توفيرها بسبب عدم استحقاقها لمن خصصت لهم، واحالة كافة الاستقطاعات والاشتراكات المستحقة لكافة الجهات في أجل أقصاه يوم 1/30 /2023 م”.

وشدد حماد، على وجوب “العمل على اقفال حسابات خارج الميزانية، كالعهد والدفعات المقدمة المصروفة حتى نهاية السنة المالية الجارية (2022 م) وتحميل ما تم صرفه منها على هذه السنة دون غيرها، بالإضافة إلى تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من طرف هذه الوزارة بإجرائه في أخر يوم عمل من السنة المالية الجارية (2022 م، لجرد الخزائن والأصول والمخازن – كل ذلك دون اخلال بما تتخذه مراقبات الخدمات المالية بالبلديات من عمليات جرد أخرى- وموافاة وزارة التخطيط والمالية بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 2023/1/30م”.

كما أكد حماد على “ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية لهذه السنة المالية (2022 م) في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس لسنة 2023 م، بالإضافة إلى إتمام إجراءات تعلية الحوالات المالية في الطريق التي تأخر ايداعها بالحسابات المصرفية قبل انقضاء السنة المالية الجارية (2022 م). وذلك بإيداعها في حساب الودائع والأمانات، حتى يتسنى صرفها لمستحقيه، وتجنب إجراء أي مصروفات بعد انقضاء السنة المالية من أية حوالات لم يتم تعليتها”.

وشدد حماد في ختام منشوره، على أن “هذه القواعد تعتبر واجبة التنفيذ، فعلى الجميع الالتزام بها، وعلى المخالفين تحمل المسؤولية القانونية”.