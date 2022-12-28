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الشهوبي: المجال مفتوح أمام المؤسسات التونسية للاستثمار في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الشهوبي، إن المجال مفتوح أمام المؤسسات التونسية للعمل والاستثمار في ليبيا في قطاع الطرقات والبناء والأشغال العامة.

واستعرض الشهوبي، في لقاء أجراه، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضوررئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، محمد الرعيض، وسفير تونس بليبيا، الأسعد العجيلي، خطّة ليبيا في ميدان البنية التحتية والطرقات، التي تدخل ضمن مشمولات وزارة المواصلات.

وشدد الشهوبي وفق بيان صادر عن المؤسسة التونسية، على أهميّة تكثيف وتحسين خدمات النقل الجوّي والبحري والبري.

كما أكّد الشهوبي، في هذا الصدد، عزم حكومته تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي ومعالجة كل العقبات أمام التعاون الثنائي بين تونس وليبيا، مشيدا بخبرة المؤسسات التونسية في مجال الطرقات والبناء والأشغال العامة.

 

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صحيفة الساعة 24

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