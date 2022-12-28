داخلية الوحدة تبدأ عملية هدم لمباني غير قانونية

بدأت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لداخلية الدبيبة في استرجاع الأراضي المملوكة للدولة وإزالة المباني المخالفة ووقف التعديات الواقعة عليها.

وقالت داخلية الوحدة إن عملية الاسترجاع جاءت في إطار المرحلة الثانية من إزالة وهدم المباني المخالفة المتمثلة في شاليهات تم بناؤها بطرق غير قانونية على أرض غابة مملوكة للدولة بمنطقة قصر خيار.

وتأتي عمليات الهدم والإزالة بناء على تعليمات النائب العام بإعادة أرض الغابة لوضعها الطبيعي وتسليمها للجهات المختصة.