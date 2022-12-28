عقيلة صالح يدعو إلى جلسة رسمية الإثنين في بنغازي دون الكشف عن بنودها

العنوان – بنغازي

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستنعقد يوم الإثنين المقبل.

وذكر رئيس مجلس النواب، أن الجلسة الرسمية ستعقد في مقر مجلس النواب الدائم في مدينة بنغازي.

وكان مجلس النواب أقر قانونًا يعاقب بحبس كل موظف عام يرفض قرار إدارته بنقله من وظيفته أو ندبه أو إنهاء خدماته.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مطلع ديسمبر الجاري، إن المجلس أقر قانون يُعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته.

وأضاف أن مجلس النواب، أقر كذلك قانون المحكمة الدستورية، كما أقرّ نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.