وسط أزمة المرتبات الدبيبة يغرد: أفرجنا على 1.65 مليون مرتب وفق جدول المرتبات الموحد

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومتهم أقرت في يونيو 2021 العمل بقانون جدول المرتبات الموحد، وأفرجت في ديسمبر الجاري عن مليون و650 ألف مرتب.

وأوضح الدبيبة في تغريدة على حسابه بتويتر، أن الجدول الموحد رفع الحد الأدنى للمرتبات بنسبة 40%، وعند حدها الأعلى بنسبة 66%..

واستعرض الدبيبة ما سماها الخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية خلال العامين 2921- 2022 في مسار العمل بقانون جدول المرتبات الموحد، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وفي خطوة أولى أصدرت الحكومة قرار العمل بالقانون في يونيو 2021، وفي أغسطس من العام نفسه، أعدت جدول المرتبات الجديد الذي ينظم مرتبات مليونين و300 ألف موظف بالدولة، وفي يونيو الماضي أقرت العمل بالقانون إلى حين إصداره.

المصدر: تغريدة للدبيبة + ليبيا الأحرار

