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القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية يلتقي ليبيات متدربات ببرنامج TechWomen

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، إن القائم بالأعمال في السفارة، ليزلي أوردمان، التقى خبيرات ليبيات بارزات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، اللاتي تم اختيارهن للمشاركة في برنامج TechWomen.

وأضافت السفارة في بيان عبر حسابها بموقع فيسبوك، أن الليبيات المشاركات في البرنامج سافرن من طرابلس وبنغازي ومنطقة الجبل الأخضر إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر لقضاء خمسة أسابيع في سان فرانسيكو والعاصمة واشنطن، والمشاركة في دورات إرشادية في شركات التكنولوجيا الرائدة.

وأشارت السفارة إلى أن البرنامج كان فرصة لهن للقاء نظرائهن من 20 دولة، وتبادل الأفكار مع الخبراء الأمريكيين، وتطوير مبادرات لمواجهة التحديات الملحة داخل مجتمعاتهن في ليبيا.

وأتاحت السفارة الفرصة لليبيات اللاتي يريدن المشاركة في برنامج TechWomen للتقديم من خلال هذا الرابط: https://www.techwomen.org/participants/eligibility-and-application

وبرنامج TechWomen هو مبادرة من وزارة الخارجيّة الأميركيّة يشجع على تطوير قدرات النساء في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيَات لتمكينهنّ من الوصول إلى قدراتهنّ الكاملة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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