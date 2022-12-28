معبر الدبداب الحدودي لازال مغلقا والجانب الجزائري يماطل

أخبار ليبيا 24

قال، عميد بلدية غدامس قاسم المانع إن معبر الدبداب الحدودي مع دولة الجزائر لم يتم افتتاحه بعد بالرغم من أنه مجهز بالكامل لعبور المسافرين والبضائع التجارية.

وأوضح المانع، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن التعطيل والعرقلة من الجانب الجزائري. وقال، إنهم كبلدية إضافة إلى الجهات المختصة بالدولة قامت بتجهيز المعبر بكامل المعدات والمنظومات.

وأضاف، “المماطلة حاليًا ليس من الجانب الليبي بل من الجانب الجزائري، ووزارة الخارجية خاطبتهم ولم يتم الرد حتى الآن”.

وقال المانع، إن الأجهزة الأمنية عقدت اجتماعًا موسعًا في طرابلس، لم نُدعى له حول معبر الدبداب، ولم تصلنا نتائجه حتى الآن.

وأضاف، “نحن نبارك كل خطوة تؤدي إلى إعادة افتتاحه”. وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات، خلال المدة الماضية، بالجزائر، وبحضور رجال الأعمال، لمناقشة أهمية إعادة فتح المعبر ودخول البضائع والسلع والمسافرين كذلك، إلا أن الجانب الجزائري اشترط أن يستخدم المعبر لعبور البضائع فقط، وبعد أشهر يستخدم لعبور المسافرين.

ودعا عميد بلدية غدامس، الجهات المختصة بمخاطبة الجانب الجزائري والإسراع في إعادة افتتاح المعبر، معربًا عن أمانيه في مراعاة الجانب الجزائري لظروف الليبيين، الذين تربطهم علاقات اجتماعية ومصاهرة مع الجزائريين بالمناطق الحدودية.

وقال، “من غير المعقول أن يسافر المواطن الليبي إلى تونس ومن ثم الجزائر ويقطع مسافة أكثر من 1500 كم لتأدية واجب اجتماعي كالأفراح والمآتم في قرية تبعد عن الحدود الليبية-الجزائرية نحو 20 كم فقط”.

وأضاف، “الجزائر فتحت نحو 6 معابر مع دولة تونس، بينما لم تفتح معبرًا واحدًا مع ليبيا”.