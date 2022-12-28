بن شرادة: من اربك المشهد الليبي هو المجتمع الدولي

نفى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، اليوم الأربعاء الأخبار لتي تفيد بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على المواد الخلافية.

وأوضح بن شرادة، في تصريحات صحفية، أن “الحل في ليبيا سيكون في الذهاب الى حوار، وهذا ما يلمح به المجتمع الدولي الذهاب الى حوار سياسي، وخاصة في بياناته الأخيرة التي تفيد بأنه حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة الذهاب إلى جولة حوار جديدة وطريق بديل”.

وأشار إلى أن “من اربك المشهد الليبي هو المجتمع الدولي”، مؤكداً أن مجلسي النواب والدولة توصلا إلى حل شامل في فبراير الماضي، بما فيه المواد الخلافية، وإحالتهما إلى الاستفتاء كمشروع دستوري كامل، يحال إلى الاستفتاء وبخارطة طريق واضحة ولمدة سنة وأربعة أشهر، وتمت دسترة هذا الاتفاق”.

واستطرد: ”للأسف المجتمع الدولي الذي يتحدث عن العراقيل والمجلسين، هو من أفسد هذا الاتفاق، ووجد ضالته من الليبيين ممن لا يريد الاتفاق ولا الانتخابات ومن لا يريد بناء الدولة”.