وزير داخلية الدبيبة يبحث مع الشرطة الإيطالية مكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”عماد مصطفى الطرابلسي” صباح اليوم الأربعاء بمقر إدارة العلاقات والتعاون وفداً من وزارة الداخلية الإيطالية.

وضم الوفد قائد عام الشرطة الإيطالية ومدير إدارة الهجرة وعدد من المسؤولين بالجانب الإيطالي.

وعُقد الاجتماع بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير مكتب الوزير والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.

وتناول الإجتماع مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وإيطاليا وتبادل الرؤى والاستراتيجيات حول مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها ظاهرة تتعدى المستوى الوطني إلى الإقليمي والدولي.