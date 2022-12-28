إضافة إلى إثارة الجدل الدائم في السياسة… الغرياني يفتي في مناهج التعليم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2022

بعد سنوات من التدخل في الشأن السياسي والإفتاء في عديد الملفات التي كان أثرها كارثيا على الوحدة الوطنية قفز المفتي المعزول الصادق الغرياني إلى النظام التعليمي معربا عن عدم رضاه على المناهج التي يتم تقديمها في المدارس.

وقال الغرياني في تسجيل بثته قناته “التناصح”، إن منهج التربية الوطنية فيه مؤاخذات وأضرار، وواجب وزارة التعليم مراجعة المناهج، زاعما أن ما يقع تدريسه في”مخالفات ضارة ويجب تعديلها”.

ودعا المفتي المعزول إلى تشكيل لجنة من المختصين للإشراف على مناهج “لا تخالف الشرع” وليست مؤثرة على الأطفال، معلقا على قرارات الألغاء في بعض المواد.

وغالبا ما يصدر الصادق الغرياني فتاوى ومواقف مثيرة للجدل حتى في اختصاصات بعيدة عن مجال الإباحة والتكفير التي اعتمدها منذ العام 2011.