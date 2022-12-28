متورطة في سرقة 20 سيارة..داخلية الدبيبة تعلن ضبط أحد أفراد عصابة الملثمون

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن ضبط أحد أفراد عصابة الملثمون المتورطة في سرقة 20 سيارة حديثة بقوة السلاح.

وأوضحت الوزارة أن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الامنية تمكنوا من ضبط المتهم بالتعاون مع قسم شؤون المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام.

وضافت الوزارة أنه تم التعرف على هوية أحد الجناة، وبعد رصده تم ضبطه على متن سيارته نوع مكسيما والمستعملة في عديد الوقائع وبحيازته بندقية كلاشن كوف ومسدس عيار 9 ملي وعدد اثنان أقنعة وأدوات أخرى تستعمل في سرقة السيارات.

وأشارت إلى أنه بضبط أقواله بالمكتب أفاد بأنه يدعى “ا،س،خ،ال” مواليد 1989 وقام برفقة شخصين آخرين لازالوا مطلوبين بسرقة عدد عشرون سيارة حديثة مختلفة الأنواع بقوة السلاح بمناطق مختلفة، وتم استرجاع عدد من السيارات المسروقة.

وأفادت الوزارة أنه تخذت الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته موقوفاً رفقة الأوراق والمضبوطات إلى مكتب النائب العام للتصرف.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه لازال البحث جاري لضبط الشخصين المطلوبين واسترجاع بقية السيارات المسروقة.