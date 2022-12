انهيار عمارة سكنية بطرابلس والبلدية تحذر من اتخاذ المباني السكنية المتهالكة سكنا

أفاد مختار المحلة بالفرع البلدي بالخير فتحي التارقي بانهيار عمارة سكنية يقطنها شخصان، دون تسجيل خسائر بشرية وبأن الضرر الذي لحق العمارة كان جزئيا، وفق تصريحه للأحرار.

وفي بيان بشأن واقعة سقوط بعض المباني المتهالكة في نطاق بلدية طرابلس المركز، أهاب المجلس البلدي بالمدينة بالجهات ذات العلاقة والتي سبق للبلدية مخاطبتها بالخصوص، سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة مثل هذه الوقائع والحد ومن تكرارها.

من جهة أخرى طالب المجلس في البيان نفسه، شاغلي تلك المباني بالتقيد بإخلائها وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن الاستفادة منها كعقار للإيجار أو ما شابه، وذلك لعدم توفر شروط السلامة بها وحفاظا على سلامة الجميع.

وعبر المجلس في الوقت نفسه، عن أسفه لواقعة سقوط بعض المباني المتهالكة بنطاق طرابلس المركز في وقت سابق، ما تسبب في وفاة أحد قاطنيها، بحسب بلدي طرابلس.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار + بلدية طرابلس المركز

