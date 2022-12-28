الشرطة في جالو تقبض على شخصين أحدهما تشادي بحوزتهما مسدس

أخبار ليبيا 24

ألقت الشرطة في جالو على شخصين بحوزتهما مسدس أحدهما تشادي الجنسية بعد ورود بلاع إلى المركز، وتمت إحالتهما إلى النيابة.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إن عملية القبض جاءت عقب ورود معلومات إلى أحد أفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الواحات جالو بوجود شخص أسمر برفقة شخص آخر تشادي الجنسية بحوزتهما سلاح ناري نوع (مسدس).

وأضافت، على الفور تمَّ إبلاغ رئيس قسم شرطة النجدة والانضباط بالمديرية، وتمَّ إرسال دورية مطقمة تابعة للقسم.

وقالت، إن الشخصين تمَّ ضبطهما وإحالتهما إلى مركز شرطة المدينة جالو، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

وذكرت أنه سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص والتصرف.