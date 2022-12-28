عبدالشفيع يبحث احتياجات الشباب الرياضي في القره بولي

التقى عبدالشفيع الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مدير مكتب الرياضة بمنطقة القره بولي، وذلك لبحث نشاط المكتب والأندية الرياضية بالمنطقة.

واستعرض مدير مكتب الرياضة بمنطقة القره بولي مع “الجويفي” نشاط المكتب والأندية الرياضية بالمنطقة، كما وضع الوزير في صورة أوضاع الأندية الواقعة في نطاق المدينة.

وتطرق الوزير إلى موضوع صيانة ملعب نادي ليبيا الغد وإنجاز باقي مرافقه وكذلك صيانة الملعب البلدي بالقره بولي، كما وعد بزيارة قريبة لمدينة القره بولي خلال الفترة القادمة للوقوف شخصياً على احتياجات الشباب الرياضي بالمنطقة وذلك ضمن الزيارات والجولات الميدانية التي يستهدف القيام بها خلال الفترة المقبلة.