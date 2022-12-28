البعثة الأممية تنفي أي نية من باتيلي للتقدم بـ’مبادرة’ لتشكيل حكومة جديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2022

نفت البعثةُ الأممية في ليبيا الأخبار التي يتم تداولها عن نية رئيسها عبد الله باتيلي الإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت البعثة في تعليق لها على بعض التسريبات، “إن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية، وإحداث خلط بشأن دورها الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، وإنما يقضي بدعم حل ليبي – ليبي”.

يذكر أن وكالة سبوتنيك الروسية ومواقع أخرى نقلت عنها، أشارت إلى أن عبد الله باتيلي التقدم بخارطة طريق جديدة منتصف الشهر القادم تتضمن أساسا تشكيل حكومة جديدة.