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تمكنت، فرق السلامة بشركة الخليج العربي للنفط، بالتعاون مع شركة البريقة، من السيطرة على تسرب لمادة المازوت من محطة طبرق البخارية.

وقالت الشركة، إن مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة تلقى بلاغا عاجلا من محطة طبرق البخارية بوجود تسرب لمادة المازوت من أحد الخزانات وانسكاب المادة بالبحر.

وأضاف، على الفور أصدر صلاح القطراني رئيس لجنة الإدارة تعليماته إلى فهمي فرج شعيب مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة لمعالجة التسرب.

وقالت الشركة، “أعطيت التعليمات لمراقب ميناء الحريقة النفطي بطبرق رجب سحنون للتحرك بشكل عاجل وتشكيل غرفة عمليات مع قسم الصحة والسلامة والبيئة بموقع طبرق وإعداد التجهيزات والمعدات، ونقلها لمكان التسرب بمساعدة قسم السلامة في شركة البريقة لوضع الطوق المخصص لحجز أي كميات من المازوت قبل وصولها إلى البحر”.

وأكدت، أن فرق السلامة نجحت في السيطرة على التسرب قبل حدوث أي تلوث بيئي بالمنطقة.