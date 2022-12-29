البعثة الأممية تنفي تخطيط “باتيلي” لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة ليبية جديدة

نفت بعثةُ الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التقارير المتداولة على الإنترنت، التي تزعُم أن الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأكدت في بيان أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة.

وأشارت إلى أن أوثق المصادر للوصول إلى معلومات ذات مصداقية حول أنشطة المبعوث الأممي باتيلي، هي الموقع الرسمي للبعثة وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

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وحث باتيلي، كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في عام 2023.