البعثة الأممية تفند تخطيط باتيلي لإطلاق خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة ليبية جديدة

أخبار ليبيا 24

فنّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التقارير التي تقول إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.

وقالت البعثة، في بيان، إنها “أخذت علما بالتقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة”.

وأضافت، أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي”.

ودعت البعثة، “جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة”.

وقالت، إن “أوثق المصادر للوصول إلى معلومات ذات مصداقية حول أنشطة باتيلي هي الموقع الرسمي للبعثة وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت، أن باتيلي “يشدد على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ولايتها بعثة الأمم تقتضي دعم هذه التطلعات والعمل على تحقيقها. لذلك يحث الممثل الخاص للأمين العام كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023″.