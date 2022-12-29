القائم بالأعمال الأمريكي: ليبيات تبادلن الأفكار مع الخبراء الأمريكيين في مجال التكنولوجيا

دعا القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان الليبيات إلى التسجيل في برنامج لتبادل الأفكار التكنولوجية بالولايات المتحدة.

وقال أوردمان في تدوينة عبر صفحة السفارة الأمريكية على “فيسبوك” إن من دواعي سروري لقاء خبيرات ليبيات بارزات في مجالات العلوم والتكنولوجيا تم اختيارهن للمشاركة في برنامج “تك وومان”.

وأشار إلى أن المشاركات الليبيات سافرن من طرابلس وبنغازي ومنطقة الجبل الأخضر إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر لقضاء خمسة أسابيع في سان فرانسيكو وواشنطن العاصمة و المشاركة في دورات إرشادية في شركات التكنولوجيا الرائدة.

وأضاف القائم بالأعمال الأمريكي: “كان البرنامج فرصة لهن للقاء نظرائهن من 20 دولة، وتبادل الأفكار مع الخبراء الأمريكيين، وتطوير مبادرات لمواجهة التحديات الملحة داخل مجتمعاتهن في ليبيا”.