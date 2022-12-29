الرئيس الصيني يعرب عن رغبته في توطيد وتعميق العلاقات مع ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، المجلس الرئاسي، إن رئيس جمهورية الصين الشعبية أعرب في رسالة خطية عن رغبت بلاده في توطيد وتعميق العلاقات الثنائية مع ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن محمد المنفي رئيس المجلس تلقى الأربعاء رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف أن الرئيس الصيني، أكد رغبته في العمل على توطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وفي 11 ديسمبر الجاري التقى المنفي مع الرئيس الصيني على هامش القمة العربية الصينية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المجلس الرئاسي، إن الجانبان استعرضا مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية.

وذكر المجلس حينها، أن الرئيس شين جين بينغ، ربط استئناف عمل الشركات الصينية في ليبيا بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد.