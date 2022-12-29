البعثة الأممية تنفي التخطيط لتشكيل حكومة ليبية جديدة

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نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجود تخطيط للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت البعثة، في بيان، إنها علما بالتقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن باثيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت، أن هذا النوع من “الأخبار الكاذبة” يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دورها في ليبيا، والذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

ودعت البعثة، جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة.

وأكدت أن أوثق المصادر للوصول إلى معلومات ذات مصداقية حول أنشطة باثيلي هو موقعها الرسمي وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت البعثة الأممية، أن باثيلي يشدد على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

واختتمت، ان ولايتها في ليبيا تقتضي دعم هذه التطلعات والعمل على تحقيقها، مشيرة إلى أن باثيلي يحص كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.