النائب عائشة الطبلقي تنفي الوصول لتوافق بين النواب والدولة بشأن ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين

أخبار ليبيا 24

نفت، عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، اليوم الأربعاء، وجود توافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بالموافقة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال الطبلقي، لأخبار ليبيا 24، إن الخبر المتداول عبر وسائل الإعلام بالخصوص لا أساس له من الصحة.

وأكدت، أن المجلسان لم يلتقيا إلى الآن، بالرغم من وجود مساعٍ من لأجل ذلك. وقال، “لم يعد هناك أي أمل إلا وجوب توافق المجلسين”.

وأشارت الطبلقي، إلى أن “كل الإخفاقات خلال هذه الفترة تُنسب إلى المجلسين سواء محليا أو دوليا”.

وقالت، “إن لم يتم التوافق فستظل الأزمة قائمة كما هي”، مؤكدة أن الحل لابد أن يكون ليبيًا ومن داخل البلاد، وبرعاية الأمم المتحدة، دون أي تدخل أجنبي، قد يزيد من تفاقم الأزمة.