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دبرز: لا يحق لـ”الرئاسي” عمل قاعدة دستورية للانتخابات

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز عدم اختصاص المجلس الرئاسي في حل مجلسي النواب والدولة.

وقال دبرز في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، إن المجلس الرئاسي جاء عن طريق اتفاق سياسي وفق مهام محدّدة، ولا يحقّ أو يجوز له تجاوز مهامه واختصاصاته.

وأضاف دبرز أن هناك قاعدة دستورية مؤقتة موجودة تؤسّس للانتخابات ويمكن البناء عليها، وهم بمجلس الدولة أنجزوها بالكامل وصوّتوا عليها منذ حواليْ شهر وهذا مثبت وموثق في الجلسات.

واتهم مجلس النواب بالخلل، قائلا إنه لا يزال يفكّر في كيفية استثناء أشخاص وتفصيل الأمر عليهم وهذا لم يعُد خافيا على أحد، وفق قوله.

 

الوسوم

ليبيا مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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