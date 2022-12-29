البعثة الأممية: الأخبار الكاذبة تهدد تُهدد الاستقرارَ الهش في ليبيا

دعت بعثةُ الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميعَ الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أية أعمالٍ قد تُهدد الاستقرارَ الهش في البلاد، بما في ذلك نشرُ معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة، نافية ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول تخطيط الممثلَ الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي للإعلان عن خارطةِ طريقٍ تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت البعثة الأممية، في بيان لها، أنها “أخذت علماً بالتقارير الزائفة التي تَرُوج على الإنترنت، وتزعُم أن الممثلَ الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي يخطط للإعلان عن خارطةِ طريقٍ تتضمن تشكيل حكومة جديدة، وإن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي”.

وأضافت “تظل أوثقُ المصادر للوصول إلى معلومات دقيقة وذات مصداقية حول أنشطة الممثل الخاص للأمين العام الموقعَ الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحساباتِها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشدد باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية، موضحا أن تقتضي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هذه التطلعات. لذلك يحث الممثل الخاص للأمين العام كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.