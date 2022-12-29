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رئيس الاتحاد التونسي للصناعة: أمام ليبيا وتونس فرصة للتوجه نحو أفريقيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إن هناك فرصا حقيقية للعمل المشترك بين تونس وليبيا، وكذلك في التوجه معا نحو إفريقيا.

وأكد ماجول خلال لقاء وفد تونسي بوزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الشهوبي، اليوم الأربعاء، عزم القطاع الخاص في البلدين على حسن استثمار هذه الفرص والمساهمة في تحسين البنية التحتية والتجهيزات الأساسية في البلدين بالاعتماد على ما يتوفر لديهما من خبرة وطاقات بشرية كفؤة.

كما تحدث رئيس الاتحاد على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وفق بيان للاتحاد التونسي.

وأكد المشاركون في الاجتماع من المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة حرصهم على المساهمة في مختلف المشاريع المبرمجة في ليبيا، ودعوا إلى توفير الشروط الضرورية حتى يتم إنجاز هذه المشاريع في أحسن الظروف وبالمواصفات المطلوبة.

 

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تونس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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