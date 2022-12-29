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نصية: أتوقع إغلاق النفط في حال عدم استجابة الدبيبة للتوزيع العادل للإيرادات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توقع عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إغلاق النفط مجددًا في حال عدم استجابة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمطالب التوزيع العادل للإيرادات.

وقال “نصية”، في تصريحات صحفية، أن حكومة الدبيبة تواجه ضغوطا أكثر إلحاحًا مقارنة بما واجهته الحكومات السابقة بشأن توزيع الثروة، وسبب تلك الضغوط هي التوسع في الإنفاق دون ميزانيات معتمدة، والانقسام المؤسساتي.

وأضاف أن “المركزية المقيتة في إدارة الموارد النفطية خلفت شعورًا بالظلم لدى أهالي كثير من المناطق لعجزها عن إحداث تنمية متوازنة في كل أنحاء ليبيا، وأيضا تأخر طرح الحلول الجدية لتلك القضية زاد من احتقان الأوضاع بل وأسهم في أن تُلقي بظلالها على الصراع القائم في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

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