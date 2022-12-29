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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء مستقرة على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على المناطق من مصراتة حتى سرت.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 22)مْ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد وتكون الفرصة يوم السبت لسقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على أغلب المناطق.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 21)مْ ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:08)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية الجوية التنبو 2022 الجوية الموافق الخميس طفس درجة الحرارة الحرارة الجوية التنبوات صاقية طقس الحرارة قلولة الحرارة 09 20 المدينة ظهور 22 22 10 10 زواره 20 10 10 10 19 20 الزنتان 09 09 ترهونة 19 19 09 09 08 السماء 20 20 12 سنود احتمال السماء الموا البيضاء شحات 20 19 السماء 19 07 السماء 19 20 06 07 09 صافية السماء 06 الكفرة 2013/10/ الإصدار1‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة لیبیا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الخميس 2022-12- F-270- .سرت أغلب مناطق مصراتة مستقرة على المناطق الليل والصباح الباكر ليوم :ملخص حتى .السبت الليل وفي الصباح ظهور ضباب السبت لسقوط أمطار متفرق الجفارة حالة ظهور بعض ،السحب احتمال ظهور ضباب :الرباح الاتجاه خفيفة درجات الحرارة :القصوى تتراوح ،22م وتتراجع تدريجياً بدايه بنغازی السحب المناطق شمالية غربية خفيفة الحرارة القصوى وتكون الفرصة .الغد حالة السماء معتدلة السرعة مابين 12م وتتراجع تدريجيا بدايةً الجمعة خفيفة .السرعة. مابين 02م طرابلس اليوم الساعة (18:08) الساعة (08:09) الشمس شروق صافية :الرياح شمالية شرقية خفيفة درجات الحرارة :القصوى تتراوح مابين (81-12(م.‏'‏

 

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