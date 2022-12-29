بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء مستقرة على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على المناطق من مصراتة حتى سرت.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 22)مْ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد وتكون الفرصة يوم السبت لسقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على أغلب المناطق.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 21)مْ ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).