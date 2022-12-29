الطقس في ليبيا.. استقرار الأجواء على معظم أنحاء البلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار استقرار الأجواء في معظم مناطق البلاد.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية.

في رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على المناطق من مصراتة حتى سرت، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتتراجع تدريجيًا بداية من يوم السبت.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب، تتكاثر غدًا وتكون الفرصة يوم السبت لسقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، وتتراجع تدريجيا بداية من الغد.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.