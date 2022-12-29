استمرار رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين عبر مطار سبها

أخبار ليبيا 24

تواصل منظمة الهجرة الدولية تسيير رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، إلى بلدانهم، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع السلطات الليبية.

وكان آخر رحلات العودة الطوعية تسفير أكثر من 125 مهاجرًا من دولة مالي عبر مطار سبها الدولي.

وقال، الموظف بقسم الحماية بمنظمة الهجرة الدولية، محمد أبوعجيلة، لأخبارليبيا24، إن هذه الرحلات تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها منظمة الهجرة الدولية لمن يرغب في العودة لبلده بشكل آمن.

وأضاف، أن هذه الخدمات تشمل الفحص الطبي والتحاليل وجميع المراحل التي تقدم مجانا للمهاجرين الراغبين في العودة.

وتسير، منظمة الهجرة الدولة، رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم عبر عدة مطارات ليبية، وبشكل منتظم بالتعاون مع سفاراتهم والسلطات الليبية المعنية.