العرفي: أتوقع استجابة الدبيبة لإيجاد آلية تضمن التوزيع المتكافئ لعوائد النفط

توقع عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، استجابة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة لإيجاد آلية تضمن التوزيع المتكافئ لعوائد النفط، مرجعاً تقييمه إلى أنها “حكومة تم سحب الثقة البرلمانية منها قبل أكثر من عام، وتتكاثر المساعي الراهنة لإزاحتها لإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تمهد لإجراء الانتخابات، لذا فقد يحاول الدبيبة تلطيف الأجواء بالاستجابة لهذا المطلب”.

وقارن العرفي في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، بين “مظاهر التنمية في طرابلس بالأوضاع في فزان جنوباً وبرقة شرقاً”، موضحاً أن “طرابلس تتمتع حالياً بتمهيد وشق الطرق والشوارع الرئيسية، وصرف التعويضات جراء التضرر من الحرب لسكانها، في حين تبدو ملامح العمران خجولة جداً بمدن الشرق والجنوب، وتتصاعد شكاوى الأهالي هناك من تـأخر الرواتب وأزمة السيولة وارتفاع أسعار السلع الغذائية”، حسب تعبيره.