فيصل الفيتوري: ليبيا ستدخل نفقا جديدا وسعر الدولار سيصل 12 دينارا 

توقع فيصل الفيتوري، المحلل السياسي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، استبعاد ورفض مشروع الانتخابات البرلمانية برمته في ليبيا حتى نهاية 2024.

وقال “الفيتوري”، في منشور له عبر فيسبوك، “بالنسبة لنا في ليبيا الضغوطات والمتغير ينادي لاستبعاد ورفض مشروع الانتخابات البرلمانية برمته الي نهاية 2024 على أقل تقدير بل ستدخل ليبيا في مرحلة ونفق جديد حرج ويتماشى بشكل استراتيجي مطلوب ومهم حيث سيصل فيه سعر الصرف ما بين 9 الي 12 دينار للدولار الواحد علي اقل تقدير”.

وأضاف، “سيكون البديل هي حرب شرسة وجوع واحتياج ونقص ليس فقد في وطننا بل سيطل على عموم دول العالم بل يساعد على مخاض المتغير القديم الجديد، وسيكون فرصة لتجميع وتصفية كل الفيران التي هتكت بشعبنا الكريم”.