الحويج يبحث تفعيل الاتفاقيات التجارية مع أندونيسيا

التقى وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية اندونيسيا لدى دولة ليبيا ديدي أحمد، لبحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات الاندونيسية في العمل بدولة ليبيا وسُبل معالجتها، وآلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات الاهتمام، وإقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك.

وطالب الحويج، الجانب الاندونيسي بفتح القنصلية في مدينة بنغازي بأقرب وقت حتى تسهم في تسهيل حركة اصحاب الأعمال واجراءات الشركات والمستثمرين من البلدين، كما وجّه الدعوة الى وزير التجارة بجمهورية اندونيسيا الى زيارة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم فعاليات مشتركة تضمّ أصحاب الاعمال والشركات في كلا البلدين.

كما تطرق الحاضرين الى المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الاعمال الليبيين بجمهورية اندونيسيا والعمل على تسهيل حركة التنقل والإقامة والإجراءات المالية للشركات والمستثمرين، إضافة الى إمكانية تنظيم معرض للصناعات والمنتجات الاندونيسية بدولة ليبيا ولقاءات ثنائية بين أصحاب الاعمال لطرح الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.