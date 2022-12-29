طقس مستقر على ليبيا وتوقعات بسقوط أمطار الأسبوع المقبل

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قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تبقى مستقرة على أغلب مناطق ليبيا، حيث درجات الحرارة نهارًا تتراوح ما بين 17 إلى 22 درجة مئوية، وتبقى منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجنوبية والصحراوية والمرتفعات الجبلية.

وتوقع المركز، اليوم الخميس، ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم غد الجمعة على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت ومناطق الشمال الشرقي.

وذكر، أن من المتوقع تكاثر السحب مساء يوم الغد على درنة وأقصى الساحل الشرقي، مشيرًا إلى احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

وقال، إن من المتوقع أن تكون هناك فرصة أفضل لسقوط الأمطار بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.