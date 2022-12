البعثة الأممية تنفي نية “باتيلي” إعلان خارطة طريق تتضمن حكومة جديدة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأخبار التي تزعم أن الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة كاذبة وتهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية.

ودعت البعثة في بيان لها، جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة، والاعتماد على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

وأكد باتيلي أن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقتضي مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هذه التطلعات، حاثا كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

