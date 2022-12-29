ليبيا.. صيانة مدرسة في تاجوراء تضم 2000 طالب بعد تعرضها لحريق مدمر

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، توجيهات بإجراء صيانة لمدرسة جابر بن حيان بمراقبة التعليم تاجوراء.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها نشرته عبر حسابها على “فيسبوك”، إن تلك التوجيهات جاءت خلال لقائ موسى المقريف بوفد من معلمات المدرسة، التي تعرضت إلى حريق قبل عدة أشهر أتلف محتوياتها.

ومن جانبه، أكد المقريف خلال لقاءه بالوفد، إحالة ملف المدرسة إلى مصلحة المرافق التعليمية؛ لإجراء الصيانة العاجلة لها.

ووفقا بيان وزارة التعليم، فإن عدد طلاب المدرسة يبلغ 2000 طالب وطالبة، مقسمين على فترتين صباحية ومسائية، فيما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 200 معلم ومعلمة.