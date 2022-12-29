دخول الليالي البيضاء.. الارصاد: تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار غداً والاسبوع القادم على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 29/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء مستقرة على اغلب مناطق ليبيا، حيث درجات الحرارة نهاراً تتراوح مابين (17–22)مْ، وتبقى منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجنوبية والصحراوية والمرتفعات الجبلية، وتعرف هذه الفترة من السنة في الموروث الشعبي (الليالي البيض).

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على المناطق الممتدة من (مصراتة حتى سرت) ومناطق الشمال الشرقي.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب مساء يوم الغد على درنة وأقصى الساحل الشرقي مع إحتمال سقوط زخات خفيفة من المطر ومن المتوقع أن تكون فرصة سقوط الأمطار أفضل بدايةً من يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.

والله اعلم