البعثة الأممية تدعو للامتناع عن نشر ما يهدد الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعت، بعثة الأمم المتحدة للدعم، جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة.

وقالت البعثة، في بيان حول تقارير عن “خريطة طريق جديدة” قد يعلنها الممثل الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي، إن هذا النوع من “الأخبار الكاذبة” يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دورها، الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

وأكدت البعثة، أن ولايتها في ليبيا تقتضي دعم حقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية، والعمل على تحقيقها.

ونقلت البعثة عن باتيلي أنه يحث كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.

وقالت البعثة، إنها أخذت علما بالتقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.