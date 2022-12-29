الزرقاء: القائد العام تحدث نيابة عن الليبيين بخصوص عدالة توزيع إيرادات النفط

أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر تحدث نيابة عن الشارع الليبي كله، وخصوصاً بالشرق والجنوب الليبي، فيما يتعلق بعدالة توزيع إيرادات النفط.

وقال الزرقاء، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: “بينما يتم استخراج أغلب النفط من الشرق والجنوب، تصب العوائد لصالح مدن الغرب، وخصوصاً طرابلس ومصراته والزاوية، وهي المدن التي تستأثر بالنصيب الأكبر من الاستثمارات والمشروعات العمرانية، مما يسبب احتقاناً ببقية المدن الليبية، بما فيها بعض مدن الغرب المهمشة، كسرت وبني وليد وترهونة”.